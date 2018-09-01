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Yerköyspor güç depoluyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, Çamlık Milli parkında yaptığı kamp çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yerköyspor güç depoluyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, Çamlık Milli parkında yaptığı kamp çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Yerköyspor güç depoluyor

Antrenör Erhan Kayaaslan gözetiminde çalışan Yerköyspor sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç idman yapıyor. Yozgat çamlığında güç depolayan ekip lige tam manasıyla hazır olmak için yoğun bir mesai harcıyor. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, yarın tamamlanacak olan kamplarının kendileri için çok verimli olduğunu söyledi. Kendisinin günde üç antrenman yapmasının oyuncularının fiziksel olarak tam manasıyla hazır olmasını istemesinden olduğunu vurgulayan Kayaaslan, ‘’Ben üç antrenman yaparken antrenmanların dozajını ayarlıyorum. Yoğun geçen antrenman programımız da oyuncularımızın adalelerinde, atma, çekme gibi problemler yaşamadık. Bu da bizim doğru bir antrenman programını izlememizden oldu. Yozgat çamlık milli parkında gerçekten çok güzel bir antrenman yapma şansı bulduk. Bol oksijenli ve çok güzel bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yarın öğlen yapacağımız antrenman sonrasında kampımızı tamamlayacağız ve oyuncularımıza iki gün izin vereceğiz’’ dedi.

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