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Yerköyspor Futbol okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor tarafından açılan Yaz Futbol Okulu’nda antrenmanlar başladı.

Yerköyspor Futbol okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor tarafından açılan Yaz Futbol Okulu’nda antrenmanlar başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Yerköyspor Futbol okulu başladı

Yerköyspor tarafından her yıl geleneksel hale getirilen Yaz Futbol Okuluna kayıt yaptıran 2004-2008 doğumlu 30 sporcu iki antrenör eşliğinde çalışmalara başladı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Yerköyspor olarak her sene Yaz Futbol Okulu açtıklarını söyledi. Bu senede başlattıkları futbol okuluna olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kayaaslan, ‘’Futbol Okulumuza gelen sporcularımız arasında yaz tatili sonunda yapacağımız değerlendirme sonucunda beğendiğimiz oyuncuları ise Yerköyspor altyapısına kazandırmayı amaçlıyoruz. İki antrenör eşliğinde çalışan çocuklarımız Çarşamba ve Cuma günleri saat 18.30’da antrenman yapıyorlar’’ dedi.

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