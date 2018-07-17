Yerköyspor boş durmuyor

Daha önce hem iç hem de dış transferde bazı oyuncuları renklerine bağlayan Yerköyspor, iç transferde Antrenör Erhan Kayaaslan’ın raporu doğrultusunda Çağrı Uyar, Yunus Gültekin ve Abdulkadir Uyar ile de anlaşmaya vardı. Yekrköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, iç transferde üç arkadaşları ile ön görüşmeyi yaptıktan sonra sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi. Bu arkadaşlarının Yerköyspor’a büyük katkıları olmuş kendileri için çok önemli oyuncular olduğunu dile getiren Kayaaslan, ‘’Transfer çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hem iç hem de dış transferde ciddi oyuncular ile prensip anlaşmasına vardık. Bu sene şampiyonluğa oynayan bir ekip kurup, şampiyon olacağımıza inanıyorum’’ dedi.