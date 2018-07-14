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YERKÖYSPOR BOŞ DURMUYOR

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, iç ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

YERKÖYSPOR BOŞ DURMUYOR

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, iç ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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YERKÖYSPOR BOŞ DURMUYOR

Antrenör Erhan Kayhan ile birlikte transfer çalışmalarını yürüten Yerköyspor, dış transferde Şefaatlispor’dan üç oyuncuyu renklerine bağlarken, iç transferde de ilk imzayı attırdı. İç transferde takımda kalmasını istedikleri 8 oyuncu ile görüşmeye başladıklarını dile getiren Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, ‘’Kaptanımız Hasan Tandoğan ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Yeni sezonda kaptanımız ile yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon takıma büyük katkıları olan Hasan Tandoğan kardeşimiz bu sene de şampiyonluk yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır’’ dedi. 
Hasan Tandoğan ise Yerköyspor’un başarısı için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Bu sene Yerköyspor’u şampiyon yapacaklarına inandığını dile getiren Tandoğan, ‘’Yönetimimiz yeni sezon öncesinde şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kadroda bana da yer verdikleri için çok mutluyum. İyi bir ekip oluşturup umarım Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde hedefimize ulaşırız’’ diye konuştu. 
 

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