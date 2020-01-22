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Yerköy’den transfer atağı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, iki oyuncuyla anlaşma sağladı.

Yerköy’den transfer atağı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, iki oyuncuyla anlaşma sağladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:14
Yerköy’den transfer atağı

Bu sezonunun sürpriz ekiplerinden biri olan ve gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Play-Off müsabakalarında da kendine şampiyonluk hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda ara vermeden transfer çalışmalarına başlayan Yerköy temsilcisi iki başarı ismi kadrosuna dahil etti. Play-Off’lara çıkmayı garantiledikten sonra transfer çalışlarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, Yozgat Çamlıkspor’dan Samet Yılmaz ve Paşaköy Gençlikspor’dan da Osman Şahin ile anlaşma sağladı. 

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Yerköy’den Transfer Atağı
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