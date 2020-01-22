Yerköy’den transfer atağı

Bu sezonunun sürpriz ekiplerinden biri olan ve gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Play-Off müsabakalarında da kendine şampiyonluk hedefi belirledi. Bu hedef doğrultusunda ara vermeden transfer çalışmalarına başlayan Yerköy temsilcisi iki başarı ismi kadrosuna dahil etti. Play-Off’lara çıkmayı garantiledikten sonra transfer çalışlarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, Yozgat Çamlıkspor’dan Samet Yılmaz ve Paşaköy Gençlikspor’dan da Osman Şahin ile anlaşma sağladı.