Yerköy’den transfer atağı

Transfer görüşmelerini sürdürdükleri oyuncular ile sözleşme imzalamaya başlayan Yerköyspor ilk olarak Cüneyt Öztürk ve Ahmet Ünal ile el sıkıştı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, yeni sezonda Yerköyspor’un planı ve bütçesi doğrultusunda yeni hedefler ile yeni arkadaşlar ile birlikte start vermek istediklerini söyledi. Bu sene Yerköyspor olarak hedefli bir takım kurmak ve şampiyonluğa oynamak adına kolları sıvadıklarını dile getiren Kayaaslan, ‘’Yozgat şartlarında oluşabilecek ufak bir bütçe ile Yerköyspor’u şampiyonluğa oynatan, iyi futbol oynayan kendi halkına Yerköy’e oynadığı futbolu sevdiren Yozgat’a da güzel mesajlar veren iyi duygularla bir takım oluşturmak istiyorum. yaklaşık 2 haftadır Yozgatlı çocuklar ile görüşme imkanı sağladım. Neticede benim tanıdığım, bildiğim arkadaşlarımızla görüştük. Bunların ikisiyle ilk startımızı vereceğiz. Kendi iç transferimizi de hafta sonu tamamlamayı planlıyoruz. Dış transferde ise 18 kişilik bir oyuncu ağı oluşturduk. Bu arkadaşlarımız ile görüştük prensipte anlaştık. Ama resmi olarak şuanda iki arkadaşımız ile anlaştık. İnşallah Yerköyspor’u bu sene hep beraber şampiyon yaparız. Transferini gerçekleştirdiğimiz Cüneyt Öztürk arkadaşımız 1988 doğumlu defans bloğunda oynayan bir arkadaşımız. Fakıbeylispor’da futbola başlamış, Yozgat İl Özel İdarespor, Yemenoğlu, Yozgatspor ve Şefaatlispor’da oynamış bir arkadaşımız. Ahmet Ünal kardeşimiz ise 1992 doğumlu stoper oynayan bir kardeşimiz Yozgat Özel İdarespor, Yemenoğlu Yozgatspor, geçen sene de Şefaatlispor’da oynadı. Bu arkadaşlarımız dışında Mustafa Yarar orta sahanın hücumcu bölgesinde oynayan bir arkadaşımız onunla da anlaştık. Mustafa Yarar arkadaşımız Yozgat Gençlerbirliği, İl Özel İdarespor ve geçen sene Şefaatli Belediyespor da forma giydi. Bu arkadaşlarımız dışında görüşüp prensipte anlaştığımız arkadaşlarımız da var. Dış transferde toplam 8 arkadaşımız ile prensip anlaşmasına vardık. Bunların kulüpleri ile görüşüp ondan sonra da açıklama yapacağız’’ dedi.