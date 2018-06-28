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Yerköy’de Yaz Futbol okulu

YERKÖYSPOR tarafından 7-8 Temmuz tarihleri arasında yaz futbol okulu açılacak.

Yerköy’de Yaz Futbol okulu

YERKÖYSPOR tarafından 7-8 Temmuz tarihleri arasında yaz futbol okulu açılacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yerköy’de Yaz Futbol okulu

Yerköyspor Altyapı antrenörleri Mesut Türker ve Ramazan Gür gözetiminde 6 temmuz tarihinde Yerköy’de toplanacak olan genç sporcular 7 Temmuz tarihi itibariyle de Yaz Futbol Okulu çalışmalarına başlayacaklar. 1998-2003 arası yaş gruplarını Antrenör Mesut Türker, 2004-2007 arası yaş gruplarını ise Ramazan Gür’ün çalıştıracağı Yaz Spor Okuluna gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 

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