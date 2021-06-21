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Yerköy’de pehlivanlar yetişiyor

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan karakucak kursları devam ediyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:32
Yerköy’de pehlivanlar yetişiyor

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörlerinden Adnan Çınar Şahingöz gözetiminde açılan karakucak kursuna genç güreşçiler yoğun ilgi gösteriyor. Pandemi kurallarına uyularak yapılan karakucak antrenmanlarında geleceğin pehlivanları yetişiyor. Yerköy’de açılan karakucak kursuna katılan sporcular, çok eğlenceli ve bir o kadarda yorucu olan karakucak çalışmalarında yoğun bir tempo ile çalıştıklarını söylediler. Yeşillik alanda Antrenörleri Adnan Çınar Şahingöz gözetiminde antrenman yaptıklarını dile getiren genç pehlivanlar, hedeflerinin yapılacak olan karakucak şampiyonalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak olduğunu vurguladılar. 

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Yerköy’de Pehlivanlar Yetişiyor
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