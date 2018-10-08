Yerköy’de Dostluk Kazandı

B Grubu müsabakalarının daha sonra başlayacak olması nedeniyle çalışmalarını hazırlık maçları oynayarak sürdüren Yerköyspor, Iraklıların takımı ile oynadığı karşılaşmada adeta goller yağmur gibi yağdı. Maç 6-6’lık skorla tamamlandı. Yerköyspor teknik patronu Erhan Kayaaslan, hazırlık maçında dostluğun kazandığını belirterek, ‘’Burada önemli olan takımımızın rakip kaşsında verilen taktiği nasıl sahada uygulandığını görmekti. Onu gözlemledik’’ dedi.
08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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