Yerköy’de Dostluk Kazandı

B Grubu müsabakalarının daha sonra başlayacak olması nedeniyle çalışmalarını hazırlık maçları oynayarak sürdüren Yerköyspor, Iraklıların takımı ile oynadığı karşılaşmada adeta goller yağmur gibi yağdı. Maç 6-6’lık skorla tamamlandı. Yerköyspor teknik patronu Erhan Kayaaslan, hazırlık maçında dostluğun kazandığını belirterek, ‘’Burada önemli olan takımımızın rakip kaşsında verilen taktiği nasıl sahada uygulandığını görmekti. Onu gözlemledik’’ dedi.