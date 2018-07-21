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Yerköy yetenek avında

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, başlattığı yaz futbol okulu ile yetenek avına çıktı.

Yerköy yetenek avında

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, başlattığı yaz futbol okulu ile yetenek avına çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yerköy yetenek avında

Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Yerköyspor olarak her sene olduğu gibi bu senede altyapıya büyük önem vererek yaz futbol okulu açtıklarını söyledi. Yaz futbol okulu kapsamında yetenekli oyuncuları da tespit etme şansı bulduklarını dile getiren Kayaaslan, ‘’Altyapı Antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaz futbol okulumuza kayıt yaptıran çocuklarımızdan çok memnunun, çocukların Yerköyspor’a olan ilgisinden de bir o kadar memnunuz. Buradan yetiştireceğimiz çocuklar ileride Yerköyspor’un çekirdek kadrosunu oluşturacaklar. Ben Yerköyspor’da göreve başladığım günden bu güne kadar altyapı konusunda hep titiz davrandım. Geçen sene bir çok altyapı kategorisinde liglere katıldık. Bu sene altyapıda yetenekli olan oyuncuların bazılarını A takım ile maçlara çıkarmayı ve onlara tecrübe kazandırmayı hedefliyorum’’ dedi.

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