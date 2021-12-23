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Yerköy ve Kale zirve için

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren iki takım Pazar günü Yerköy ilçe stadında karşı karşıya gelecek.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:08
Yerköy ve Kale zirve için

Haftayı zirvede tamamlayan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor kendisi ile aynı puana sahip averaj ile ikinci sırada yer alan Kale Gençlikspor’u konuk edecek. İki takımda sahadan galibiyet ile ayrılarak ligin son haftasını zirvede tamamlamak istiyor. Deplasmanda Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 4-0 mağlup ederek moral bulan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, konuk edeceği Kale Gençlikspor’u da taraftarının desteğini arkasına alarak mağlup edip zirve için önemli avantaj yakalamak istiyor. Haftası Çiğdemlispor galibiyeti ile kapatan Kale Gençlikspor ise ilk devreyi zirvede tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Müsabaka berabere bitmesi durumunda ise Sarıkaya Belediyespor avantajlı olacak. Grupta üçüncü sırada bulunan Sarıkaya Belediyespor Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u yenmesi durumunda zirvenin yeni sahibi olabilecek. 

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