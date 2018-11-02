Yerköy iyi başladı

Hedeflerinin ilk etapta Play-Off’lara kalmak olduğunu söyleyen Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, ‘’Lige iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımın hepsini tek tek kutluyorum. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Bizim için de Boğazlıyan Sağlıspor müsabakası zor oldu. Yeni kurulmuş bir ekibiz ve ilk lig müsabakamıza çıktık. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve güçlü rakibimiz karşısında üç puanı almayı başardık. Bundan sonraki haftalarda da galibiyet serisi yakalayarak ilk hedefimize ulaşmak istiyoruz’’ dedi.