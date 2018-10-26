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Yerköy Gençlerbirliği ile kardeş oldu

Yerköy Gençlerbirliği ile kardeş oldu

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Yerköy Gençlerbirliği ile kardeş oldu

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor’da altyapı takımı Gençlerbirliği altyapısı ile kardeş kulüp oldular. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Gençlerbirliği U-17 Antrenörü değerli arkadaşı Muzaffer Ciğerim ile 2005-2006-2007-2008 doğumlu çocukların geleceği ile ilgili önemli adımlar atma noktasında fikir birliğine vardıklarını söyledi. Yetenekleri çocukları Gençlerbirliği’ne ve Türk futboluna kazandırabilmek için gerekli adımları attıklarını dile getiren Kayaaslan, Türkiye’nin köklü bir kulübü olan ve bu zamana kadar yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı oyuncular ile adından sık söz ettiren Gençlerbirliği kulübü ile kardeş kulüp olmanın kendileri için gurur verici bir olay olduğunu ifade etti. 

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