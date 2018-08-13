Yerköy'de Cengiz İçen heyecanı

Osmanlıspor, MKE Kırıkkalespor gibi takımların formalarını başarıyla giyen Cengiz İçen ile her konuda anlaşan Yerköyspor, tecrübeli oyuncuyu renklerine kattı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, uzun süredir görüşme halinde oldukları Cengiz İçen ile anlaştıklarını söyledi. Yeni sezonda ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kayaaslan, şimdiye kadar hem iç transferde hem de dış transferde çok kaliteli oyuncuları renklerine bağladıklarını iyi bir ekip oluşturduklarına inandığını ifade etti.