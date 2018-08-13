Yerköy, Çamlıkta kamp yapacak

Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, şampiyonluk parolası ile başlayacakları Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin hazırlıklarına 27 Ağustos tarihi itibariyle başlayacaklarını söyledi. 27 Ağustos tarihinde Galata Çamlık Otel’de toplanacaklarını hatırlatan Kayaaslan, ‘’Yozgat Çamlık Milli Parkında yaklaşık bir haftalık bir kamp çalışmamız olacak ve burada sporcularıma kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptıracağım. İyi bir kamp dönemi geçirip takımımız tam manasıyla lige hazır hale gelecek’’ dedi.