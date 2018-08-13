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Yerköy, Çamlıkta kamp yapacak

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yerköyspor, bayram sonrasında Yozgat Çamlık Milli Parkında kampa girecek.

Yerköy, Çamlıkta kamp yapacak

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yerköyspor, bayram sonrasında Yozgat Çamlık Milli Parkında kampa girecek.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Yerköy, Çamlıkta kamp yapacak

Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, şampiyonluk parolası ile başlayacakları Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin hazırlıklarına 27 Ağustos tarihi itibariyle başlayacaklarını söyledi. 27 Ağustos tarihinde Galata Çamlık Otel’de toplanacaklarını hatırlatan Kayaaslan, ‘’Yozgat Çamlık Milli Parkında yaklaşık bir haftalık bir kamp çalışmamız olacak ve burada sporcularıma kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptıracağım. İyi bir kamp dönemi geçirip takımımız tam manasıyla lige hazır hale gelecek’’ dedi.

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