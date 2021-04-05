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Yenişemediler

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 4’üncü Grup’ta mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor oynadığı üçüncü hazırlık müsabakasında Çorum Çimentospor ile 2-2 berabere kaldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:18
Yenişemediler

Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor ile Çorum Çimentospor kıran kırana bir mücadele ortaya koyarken 90 dakika karşılıklı atılan goller ile 2-2 berabere tamamlandı. Müsabakaya hızlık başlayan Çorum Çimentospor Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Daha sonra Cansın’ın golü ile skoru eşitleyen sarı siyahlı ekip soyunma odasına 1-1’lik skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında Serdar Güreşçe’nin attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Çorum temsilcisi Çimentospor ise müsabakanın sonralarına doğru bulduğu golle skoru eşitledi. Müsabaka 2-2 berabere tamamlandı. 

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