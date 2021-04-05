Yenişemediler

Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor ile Çorum Çimentospor kıran kırana bir mücadele ortaya koyarken 90 dakika karşılıklı atılan goller ile 2-2 berabere tamamlandı. Müsabakaya hızlık başlayan Çorum Çimentospor Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Daha sonra Cansın’ın golü ile skoru eşitleyen sarı siyahlı ekip soyunma odasına 1-1’lik skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında Serdar Güreşçe’nin attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Çorum temsilcisi Çimentospor ise müsabakanın sonralarına doğru bulduğu golle skoru eşitledi. Müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.