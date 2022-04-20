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Yenişehir hazırlıkları sürüyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor Cumartesi günü deplasmanda Yenişehir Basketbol takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:15
Yenişehir hazırlıkları sürüyor

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, ligde çıktıkları ilk iki müsabakada da çok iyi mücadele etmelerine karşılık basit hatalar sonucunda iki müsabakayı da kaybettiklerini söyledi. Hem Konya ile oynadıkları müsabakada hem de Ankara temsilcisi ile oynadıkları müsabakada önde olmalarına karşılık özellikle Üçüncü periyottan itibaren basit hatalar ile müsabakaları mağlup tamamladıklarına dikkat çeken Tekgül, ‘’Bu hafta sonu deplasmanda Yenişehir Basketbol takımı ile oynayacağımız müsabakada ilk iki maçta yaptığımız hataları yapmayacağız. Kazanacağımız maçları kaybettik. Nerede hata yaptığımızı eksiklerimiz biliyoruz, buna göre de Cumartesi gününe kadar bu eksikleri gidermek için antrenmanlarda çaba göstereceğiz. Bu sezon ilk defa Yurdum Gençlikspor olarak Basketbol liginde mücadele ediyoruz. Bunun tecrübesizliğini de yaşıyoruz. İnşallah hafta sonu bizim için bir başlangıç olacak ve ligdeki ilk galibiyetimizi alarak bir serinin başlangıcını yapacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 19.04.2022 20:27
Anahtar Kelimeler:
Yenişehir Hazırlıkları SürüyorYurdum Gençlikspor
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