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Yenipazar’a sosyal yaşam alanı

BOĞAZLIYAN ilçesine bağlı Yennipazar Beldesi Belediye Başkanlığı tarafında yapımına başlanılan Sosyal Yaşam Alanı projesinin ilk etabı tamamlandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:49
Yenipazar’a sosyal yaşam alanı

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Aşağı Sarıkaya mahallesinde çocukların, gençlerin ve kadınların kısacası 7'den 70'e bütün vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebileceği 'Aşağı Sarıkaya sosyal yaşam alanı' projesinin ilk etabının tamamlandığını söyledi. Sosyal Yaşam alanı projesinin ilk etabında yer alan park, halı saha ve soyunma odalarının tamamlandığını dile getiren Baran, ‘’İkinci etabı düğün salonu ve mescit olan Aşağı Sarıkaya mahallemizin sosyal yaşam alanı projesinin yüzde 100'ü en kısa sürede tamamlayıp başta Aşağı Sarıkayalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Yenipazar'ımızın hizmetine sunacağız. Böylesi güzel ve büyük projede emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkese Yenipazar'ımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yenipazar’a Sosyal Yaşam Alanı
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