Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91461
ALTIN
253.043
DOLAR
6.1353
STERLİN
8.0128
EURO
6.8628

YENiLMEDiK, ELENDiK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne Yükselme Play-Off müsabakasında Kelkit Belediye Hürriyetspor’a penaltı atışları sonrasında elenen Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş, güçlü rakipleri iyi oynadıklarını rakiplerine yenilmediklerini penaltı atışları sonrasında elendiklerini söyledi.

YENiLMEDiK, ELENDiK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne Yükselme Play-Off müsabakasında Kelkit Belediye Hürriyetspor’a penaltı atışları sonrasında elenen Yozgatspor’da teknik direktör İbrahim Baş, güçlü rakipleri iyi oynadıklarını rakiplerine yenilmediklerini penaltı atışları sonrasında elendiklerini söyledi.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
385 Okunma
YENiLMEDiK, ELENDiK!

Baş, oynadıkları final müsabakasında oyuna iyi başladıklarını ve iyi de götürdüklerini belirtti. Ellerine geçirdikleri fırsatları maalesef değerlendiremediklerini vurgulayan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, ‘’Biz maçı uzatmalara kalmadan yenebileceğimizi planlamıştık. Bununla ilgili birkaç tane de net gol pozisyonu yakaladık fakat olmadı. Maç uzatmalara kaldı. Uzatmalara gelmeden önce, hamle oyuncusu olarak kullandığımız oyuncular da bize isteneni vermedi. Oyuna aldığımız oyuncular oyundan çıkan oyuncuları aratır duruma geldi. Hal böyle olunca maç uzatma dakikalarında da berabere bitti. Rakibe yenilmedik. Penaltı atışları sonrasında elendik. Final müsabakaları her zaman zordur. Biz o zorluğu zaten görüyorduk. Bundan sonra oynayacağımız müsabakalar da kolay değil. Her maç kendi içerisinde önem arz ediyor. Her takım çıkmak istiyor bizim gibi. Ama bize ilk maçta nasip olmadı. İnşallah Akşehir maçında biraz daha dikkat, biraz daha konsantrasyonu üst düzeyde sağlayarak inşallah Akşehir maçında sahadan galip geliriz ve bir sonraki tura bu işi bırakmayız.

Son Güncelleme: 06.05.2019 17:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Bey Alanda izledi
Vali Bey Alanda izledi
Emanet ring ile şampiyona
Emanet ring ile şampiyona
Sorgun'da yetenek  taraması yapıldı
Sorgun'da yetenek  taraması yapıldı
Üçüncü Lige dört bilet
Üçüncü Lige dört bilet
Yozgatspor izinli
Yozgatspor izinli
Yozgatspor’da moraller bozuk
Yozgatspor’da moraller bozuk
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim