YENiLMEDiK, ELENDiK!

Baş, oynadıkları final müsabakasında oyuna iyi başladıklarını ve iyi de götürdüklerini belirtti. Ellerine geçirdikleri fırsatları maalesef değerlendiremediklerini vurgulayan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, ‘’Biz maçı uzatmalara kalmadan yenebileceğimizi planlamıştık. Bununla ilgili birkaç tane de net gol pozisyonu yakaladık fakat olmadı. Maç uzatmalara kaldı. Uzatmalara gelmeden önce, hamle oyuncusu olarak kullandığımız oyuncular da bize isteneni vermedi. Oyuna aldığımız oyuncular oyundan çıkan oyuncuları aratır duruma geldi. Hal böyle olunca maç uzatma dakikalarında da berabere bitti. Rakibe yenilmedik. Penaltı atışları sonrasında elendik. Final müsabakaları her zaman zordur. Biz o zorluğu zaten görüyorduk. Bundan sonra oynayacağımız müsabakalar da kolay değil. Her maç kendi içerisinde önem arz ediyor. Her takım çıkmak istiyor bizim gibi. Ama bize ilk maçta nasip olmadı. İnşallah Akşehir maçında biraz daha dikkat, biraz daha konsantrasyonu üst düzeyde sağlayarak inşallah Akşehir maçında sahadan galip geliriz ve bir sonraki tura bu işi bırakmayız.