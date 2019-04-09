Yenilmeden elendi

Grupta çıktığı ilk müsabakada Kırıkkalespor ile 1-1 berabere kalan Yemenoğlu Bozokspor grubun ikinci gününde ise Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da iyi bir oyun sergilemesine karşılık bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0 berabere ayrılmak durumunda kaldı. İki müsabakada da aldığı iki puan şampiyonluk için yetmeyince Kahramanmaraşspor bir üst gruba çıkan takım oldu. Yozgat’ta iki müsabaka oynadıktan sonra grup müsabakalarına katılan Yemenoğlu Bozokspor’da oyuncuların maç eksiğinin bulunması grup aşamasında elenmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak gösterildi.