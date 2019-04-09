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Yenilmeden elendi

YOZGAT U17 Futbol Ligi’nde şampiyon olan Yemenoğlu Bozokspor Nevşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında yenilmemesine rağmen Türkiye Şampiyonasına grup aşamasında veda etti.

Yenilmeden elendi

YOZGAT U17 Futbol Ligi’nde şampiyon olan Yemenoğlu Bozokspor Nevşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında yenilmemesine rağmen Türkiye Şampiyonasına grup aşamasında veda etti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Yenilmeden elendi

Grupta çıktığı ilk müsabakada Kırıkkalespor ile 1-1 berabere kalan Yemenoğlu Bozokspor grubun ikinci gününde ise Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da iyi bir oyun sergilemesine karşılık bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0 berabere ayrılmak durumunda kaldı. İki müsabakada da aldığı iki puan şampiyonluk için yetmeyince Kahramanmaraşspor bir üst gruba çıkan takım oldu. Yozgat’ta iki müsabaka oynadıktan sonra grup müsabakalarına katılan Yemenoğlu Bozokspor’da oyuncuların maç eksiğinin bulunması grup aşamasında elenmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak gösterildi. 

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Yenilmeden Elendi
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