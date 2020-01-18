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Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu tamamlanırken, tek mağlup olmayan takım Divanlı Gençlerbirliği oldu.

Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu tamamlanırken, tek mağlup olmayan takım Divanlı Gençlerbirliği oldu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:50
Yenilgisiz tek takım Gençlerbirliği

Ligin normal sezonunda B Grubunda yer alan Divanlı Gençlerbirliği çıktığı 14 müsabakanın 12’isindan galibiyet ile ayrılırken 2 müsabakayı ise beraberlik ile tamamladı. 38 puan toplayan kırmızı siyahlı ekip Play-Off’lara namağlup olarak çıkan tek takım unvanını da eline aldı. Divanlı Gençlerbirliği Antrenörü Levent Anıl Sönmez, Play-Off’lara namağlup olarak çıkan tek takım olma başarısını gösterdikleri için takımı adına çok mutlu olduğunu söyledi. Play-Off grubunda da aynı başarıyı devam ettireceklerine inandıklarını dile getiren Sönmez, ‘’Divanlı Gençlerbirliği olarak bizim bu sezonki hedefimiz Play-Off’ları da zirvede bitirerek Sorgun Belediyespor’un rakibi olmak. Bu sezon oyuncularımız ile birlikte çok iyi bir hava yakaladık. Birlik beraberlik olgusu takımımız içerisinde üst düzeyde. Bir kolej takımı havasında çalışmalarımız sürüyor. Yakaladığımız bu havayı Play-Off müsabakalarında da devam ettirmemiz durumunda sezon sonunda liderlik koltuğunda bizim olacağımıza inancımız tamdır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yenilgisiz Tek Takım Gençlerbirliği
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