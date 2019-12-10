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Yenilgisiz iki takım kaldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 9’uncu hafta geride kalırken ligde sadece yenilgisiz iki takım kaldı.

Yenilgisiz iki takım kaldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 9’uncu hafta geride kalırken ligde sadece yenilgisiz iki takım kaldı.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
Yenilgisiz iki takım kaldı

A Grubunda Çayıralan Esnafspor, B Grubunda ise Divanlı Gençlerbirliği takımları namağlup ve lider olarak ligde yollarına emin adımlarla ilerliyorlar. Ligin ikinci yarısına namağlup olarak giren Tuzkayaspor ise önce Divanlı Gençlerbirliği’ne yenilerek ilk mağlubiyetini alırken, bu haftada deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’a mağlup oldu. A Grubunda Çayıralan Esnafspor, çıktığı 8 müsabakanın tamamını kazanırken 24 puan topladı. Rakip filelere 38 gol bırakan Çayıralan temsilcisi kalesinde ise 7 gol gördü. B Gurubunda ise namağlup ve lider olarak yoluna devam eden Divanlı Gençlerbirliği çıktığı 9 müsabakanın 7’inde sahadan galibiyet ile ayrılırken, 2’sinde ise beraberlik aldı. Rakip filelere 32 gol gönderen Divanlı Gençlerbirliği kalesinde ise 11 gol gördü. 

Anahtar Kelimeler:
Yenilgisiz Iki Takım Kaldı
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