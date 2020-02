YENiLERE TAM NOT

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, transfer sezonunun son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Kırmızı siyahlı ekibe yeni katılan 4 futbolcudan üçü Nazilli Belediyespor ile oynanana müsabakada ilk 11’de şans buldu. Uyum sorunu çok fazla yaşamayan yeni transferler sahada verdikleri mücadele ve gösterdikleri performans ile tam not aldılar. Kırmızı siyahlı ekibin geçtiğimiz hafta renklerine kattığı Stoper Ramazan Erarslan, sağ kanat oyuncusu Cevatcan Ekinci ve forvet Mehmet Ali Can’a Nazilli Belediyespor müsabakasında teknik direktör Cemal Çıldır ilk 11’de şans verdi. Çıldır’ın güvenini boşa çıkarmayan üç oyuncu gösterdikleri performans ile göz doldurdu. Stoper Ramazan Eraslan’ın müsabakanın ilk yarısında sakatlanması şansızlık olarak yorumlanırken, sahada kaldığı süre içerisinde defansta güven veren bir görüntü çizdi. Nazilli Belediyespor müsabakasında 90 dakika boyunca sahada kalan Cevatcan Ekinci ve Mehmet Ali Can ise sahada ayak basmadık nokta bırakmadı. Özellikle Mehmet Ali Can, Yozgatspor’u attığı golle önemli pay sahibi olurken, hem defansta hem de forvette çok etkili oldu.