Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122136
ALTIN
299.091
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7908
EURO
6.5865

YENiLERE TAM NOT

YOZGATSPOR’un transfer sezonunun son gönünde kadrosuna kattığı oyuncular Yozgatspor sevdalılarından ve spor otoriterlerinden tam not aldı.

YENiLERE TAM NOT

YOZGATSPOR’un transfer sezonunun son gönünde kadrosuna kattığı oyuncular Yozgatspor sevdalılarından ve spor otoriterlerinden tam not aldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:52
YENiLERE TAM NOT

 TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, transfer sezonunun son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Kırmızı siyahlı ekibe yeni katılan 4 futbolcudan üçü Nazilli Belediyespor ile oynanana müsabakada ilk 11’de şans buldu. Uyum sorunu çok fazla yaşamayan yeni transferler sahada verdikleri mücadele ve gösterdikleri performans ile tam not aldılar. Kırmızı siyahlı ekibin geçtiğimiz hafta renklerine kattığı Stoper Ramazan Erarslan, sağ kanat oyuncusu Cevatcan Ekinci ve forvet Mehmet Ali Can’a Nazilli Belediyespor müsabakasında teknik direktör Cemal Çıldır ilk 11’de şans verdi. Çıldır’ın güvenini boşa çıkarmayan üç oyuncu gösterdikleri performans ile göz doldurdu. Stoper Ramazan Eraslan’ın müsabakanın ilk yarısında sakatlanması şansızlık olarak yorumlanırken, sahada kaldığı süre içerisinde defansta güven veren bir görüntü çizdi. Nazilli Belediyespor müsabakasında 90 dakika boyunca sahada kalan Cevatcan Ekinci ve Mehmet Ali Can ise sahada ayak basmadık nokta bırakmadı. Özellikle Mehmet Ali Can, Yozgatspor’u attığı golle önemli pay sahibi olurken, hem defansta hem de forvette çok etkili oldu. 

Anahtar Kelimeler:
YENiLERE TAM NOT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birlik Çağrısı
Birlik Çağrısı
Bugün belli olacak
Bugün belli olacak
GENÇLER MORAL DEPOLADI
GENÇLER MORAL DEPOLADI
Başkana sürpriz
Başkana sürpriz
Nevşehir hazırlıkları başladı
Nevşehir hazırlıkları başladı
Rıza, Rahman ve Yasemin milli takımda
Rıza, Rahman ve Yasemin milli takımda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim