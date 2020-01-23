YENiLEME iÇiN PARA HAZIR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Bozok Stadının mevcut halinin artık ömrünü doldurduğunu ve yaptıkları girişimler neticesinde Stadın Modernize edilmesi için gerekli çalışmaların başladığını söyledi. 33 milyon lira Spor Toto teşkilatı tarafından ödenek ayrıldığını hatırlatan Başer, ‘’Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkililer Yozgat Bozok Stadında incelemelerde bulundular. Bu incelemeler neticesinde de stadın modernizasyon için yeni proje hazırlığına başlandı. Proje çalışmalarının ardından yapılacak olan yapım ihalesiyle birlikte Yozgat Bozok stadımızın tribünleri yıkılarak modernizasyon çalışmalarına başlanacak. KDV Dahil 33 milyon liraya mal olacak olan Modernizasyon çalışmasının ardından Yozgat Bozok stadı yeni çehresi ile Türk Sporuna hizmet verecek’’ dedi.