Yenildik ama ezilmedik

Atmaca, ‘’Kızlarımız rakibimiz karşısında özellikle ilk yarıda oldukça iyi ve başabaş bir mücadele sergiledi. İkinci yarıda, rakibimiz oyuna ağırlığını koymasına karşılık, sporcularımız rakibin karşında ezilmedi’’ dedi. Antrenör Atmaca, takımının bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alabileceğini de vurgulayarak, ligin yeni ekibi olduklarını, takımda yer alan oyuncuların tamamına yakınının maç eksiklerini yeni gidermeye başladıklarını belirtti. Atmaca, ‘’Sezona ligde tutunabilmek umuduyla başladık ama bugün üst sıralarda yer alıyoruz. Daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Oyuncularımız lig boyunca önemli bir tecrübe edindiler, bir çok takım tarafından takip edilen oyuncularımız var’’ diye konuştu.