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-Yenifakılı’ya spor tesisi

YENİFAKILI ilçesinin spor tesisi açığının giderilmesi noktasında başlatılan çalışmalardan sonuç alınabilmesi adına konu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın’a iletildi.

-Yenifakılı’ya spor tesisi

YENİFAKILI ilçesinin spor tesisi açığının giderilmesi noktasında başlatılan çalışmalardan sonuç alınabilmesi adına konu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın’a iletildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
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-Yenifakılı’ya spor tesisi

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Karadavut, projelendirilen Spor Salonu ve Futbol Sahası yapımı için destek talebinde bulundu. Olumlu geçen görüşmede tesislerin yapımına ilişkin mutabakat varıldığını bildiren Başkan Karadavut, ‘’Bakanımızın tüm hemşerilerimize selamları var. İhtiyaç duyduğumuz spor tesislerimizin yapımına en kısa sürede başlanılacak. Bakanımız söz verdi’’ dedi.

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