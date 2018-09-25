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Yenifakılı’ya Etnospor tesisi

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ile birlikte, Aksaray Belediyesi’nin organizasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Okçular Vakfı’nın desteğiyle ‘2. Kılıçarslan’ temasıyla düzenlenen 33’üncü Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali etkinliklerine katıldı.

Yenifakılı’ya Etnospor tesisi

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ile birlikte, Aksaray Belediyesi’nin organizasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Okçular Vakfı’nın desteğiyle ‘2. Kılıçarslan’ temasıyla düzenlenen 33’üncü Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali etkinliklerine katıldı.

25 Eylül 2018 Salı 08:03
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Yenifakılı’ya Etnospor tesisi

Başkan Karadavut, burada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile görüşerek, Yenifakılı ilçesinde atçılık, binicilik, okçuluk gibi Etnospor aktiviteleri ve tesisleşme ile ilgili talepte bulundu. Başkan Karadavut, ‘’Önümüzdeki hafta İstanbul'dan bir ekip ilçemizi ziyaret edip, bölgeyi yakından inceleyip çalışmalar yapacak. İlçemize ticari ve turizm alanında katkı sağlayacak bir yatırım için çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam edecek. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz’’ dedi. 

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