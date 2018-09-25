Yenifakılı’ya Etnospor tesisi

Başkan Karadavut, burada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile görüşerek, Yenifakılı ilçesinde atçılık, binicilik, okçuluk gibi Etnospor aktiviteleri ve tesisleşme ile ilgili talepte bulundu. Başkan Karadavut, ‘’Önümüzdeki hafta İstanbul'dan bir ekip ilçemizi ziyaret edip, bölgeyi yakından inceleyip çalışmalar yapacak. İlçemize ticari ve turizm alanında katkı sağlayacak bir yatırım için çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam edecek. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz’’ dedi.