Yenifakılı umutlu

Ligin ilk yarısının son haftasında Bişekspor’u yenerek ilk üç puanını alan Yenifakılı Gençlikspor, lider ile 6 ikinci sıradaki Yozgat Sarayspor ile de arasındaki puan farkını üçe indirerek Birinci Amatör Küme için umut tazeledi. Yenifakılı Gençlikspor Antrenörü Fatih Demirtaş, Yenifakılı Gençlikspor olarak kendilerinin sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını ancak ligin ilk iki haftasında şansız sonuçlar aldıklarını hatırlattı. İlk yarının son haftasında ilk üç puanlarını alarak ilk iki için umutlandıklarını dile getiren Demirtaş, ‘’Ligin ikinci yarısı bizim için çok daha farklı olacak. Pazar günü ligin ikinci sırasında bulunan Yozgat Sarayspor ile zor bir doksan dakikaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda puanımızı 6’ya çıkarıp Sarayspor ile puanlarımızı eşitleyeceğiz. Bu hafta kazanmamız durumunda ben inanıyorum ki şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi biz oluruz ve kalan üç maçımızı da kayıpsız atlatırsak ligi zirvede tamamlarız diye düşünüyorum’’ dedi.

