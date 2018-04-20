Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112122
ALTIN
174.823
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.6907
EURO
4.9882

Yenifakılı umutlu

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele veren Yenifakılı Gençlikspor ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarını kazanarak şampiyon olmak istiyor.

Yenifakılı umutlu

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele veren Yenifakılı Gençlikspor ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarını kazanarak şampiyon olmak istiyor.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Yenifakılı umutlu

Ligin ilk yarısının son haftasında Bişekspor’u yenerek ilk üç puanını alan Yenifakılı Gençlikspor, lider ile 6 ikinci sıradaki Yozgat Sarayspor ile de arasındaki puan farkını üçe indirerek Birinci Amatör Küme için umut tazeledi. Yenifakılı Gençlikspor Antrenörü Fatih Demirtaş, Yenifakılı Gençlikspor olarak kendilerinin sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını ancak ligin ilk iki haftasında şansız sonuçlar aldıklarını hatırlattı. İlk yarının son haftasında ilk üç puanlarını alarak ilk iki için umutlandıklarını dile getiren Demirtaş, ‘’Ligin ikinci yarısı bizim için çok daha farklı olacak. Pazar günü ligin ikinci sırasında bulunan Yozgat Sarayspor ile zor bir doksan dakikaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda puanımızı 6’ya çıkarıp Sarayspor ile puanlarımızı eşitleyeceğiz. Bu hafta kazanmamız durumunda ben inanıyorum ki şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi biz oluruz ve kalan üç maçımızı da kayıpsız atlatırsak ligi zirvede tamamlarız diye düşünüyorum’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Turnuva tamamlandı
Turnuva tamamlandı
SORGUN’A MiLLi OYUNCU
SORGUN’A MiLLi OYUNCU
Okçular il birinciliğine hazırlanıyor
Okçular il birinciliğine hazırlanıyor
Güreş şampiyonası başladı
Güreş şampiyonası başladı
SiVASSPOR’A 3 FUTBOLCU
SiVASSPOR’A 3 FUTBOLCU
Kızlarda hedef ikinci lig
Kızlarda hedef ikinci lig

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim