Yenifakılı malzemeye kavuştu

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, kulüp yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi. Kulüp yöneticileri, takımın malzeme ihtiyacının karşılanmasına destek veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Karadavut, gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek, takımın bu sezon vereceği mücadele sonunda bir üst lige çıkacağına inandığını söyledi.