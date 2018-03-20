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Yenifakılı malzemeye kavuştu

YOZGAT Amatör Küme Futbol 2’inci Ligi’nde mücadele verecek olan Yenifakılı Gençlikspor malzeme sorununu çözdü.

Yenifakılı malzemeye kavuştu

YOZGAT Amatör Küme Futbol 2’inci Ligi’nde mücadele verecek olan Yenifakılı Gençlikspor malzeme sorununu çözdü.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Yenifakılı malzemeye kavuştu

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, kulüp yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi. Kulüp yöneticileri, takımın malzeme ihtiyacının karşılanmasına destek veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Karadavut, gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek, takımın bu sezon vereceği mücadele sonunda bir üst lige çıkacağına inandığını söyledi. 

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