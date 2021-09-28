Yenifakılı Kırgızları ikinci oldu

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kırgız Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu Merhum Dr. Mustafa Kurt'a ithafen düzenlenen ‘Aşık Atma Turnuvası ve Kültür Programı’ düzenlendi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından Kırgızlar katıldı. Yozgat’tan da Yenifakılı ilçesinde bulunan Kırgızlar etkinlikte yer aldı. Yapılan aşık atma turnuvasında rakiplerini geride bırakan Yozgat’tan giden Kırgızlar turnuvada ikinci oldu.