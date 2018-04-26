Yenifakılı gözünü lidere çevirdi

Haftayı Yozgat Sarayspor galibiyeti ile tamamlayan Yenifakılı Gençlikspor, hafta sonu konuk edeceği lider Çekerek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yenifakılı Gençlikspor Antrenörü Fatih Demirtaş, lider Çekerek Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Demirtaş, ‘’Son iki haftada çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı lider karşısında da sürdürüp şampiyonluk yarışında biz de varız demek istiyoruz. Şuanda Çekerek Belediyespor ile aramızda 6 puan fark var ligin bitimine iki hafta kalmasına karşılık biz kalan iki maçımızı da almamız durumunda lider ile aynı puana geliriz diye düşünüyorum’’ dedi.

Yenifakılı Gençlikspor takım kaptanı Barış Kahraman ise bu sezon hedeflerini Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i olarak belirlediklerini bu hedef doğrultusunda da ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Çekerek Belediyespor’u bu hafta yenerek ilk iki takım arasına kalma şanslarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kahraman, ‘’Yenifakılı Gençlikspor olarak iyi bir ekibe sahibiz. Ligin ilk iki haftasında şansız mağlubiyetler aldık ve rakiplerimiz ile aramızdaki puan farkı biranda açılmıştı. Ancak son iki haftada bu şansızlığımızı kırdık ve aldığımız üst üste galibiyetler ile grupta biranda ikinci sıraya yükseldik. Şimdi lideri de yenerek zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyoruz’’ diye konuştu.

