Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999

Yenifakılı gözünü lidere çevirdi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda zirve mücadelesi veren Yenifakılı Gençlikspor gözünü lider Çekerek Belediyespor’a çevirdi.

Yenifakılı gözünü lidere çevirdi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda zirve mücadelesi veren Yenifakılı Gençlikspor gözünü lider Çekerek Belediyespor’a çevirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Yenifakılı gözünü lidere çevirdi

Haftayı Yozgat Sarayspor galibiyeti ile tamamlayan Yenifakılı Gençlikspor, hafta sonu konuk edeceği lider Çekerek Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yenifakılı Gençlikspor Antrenörü Fatih Demirtaş, lider Çekerek Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Demirtaş, ‘’Son iki haftada çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı lider karşısında da sürdürüp şampiyonluk yarışında biz de varız demek istiyoruz. Şuanda Çekerek Belediyespor ile aramızda 6 puan fark var ligin bitimine iki hafta kalmasına karşılık biz kalan iki maçımızı da almamız durumunda lider ile aynı puana geliriz diye düşünüyorum’’ dedi. 
Yenifakılı Gençlikspor takım kaptanı Barış Kahraman ise bu sezon hedeflerini Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i olarak belirlediklerini bu hedef doğrultusunda da ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Çekerek Belediyespor’u bu hafta yenerek ilk iki takım arasına kalma şanslarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kahraman, ‘’Yenifakılı Gençlikspor olarak iyi bir ekibe sahibiz. Ligin ilk iki haftasında şansız mağlubiyetler aldık ve rakiplerimiz ile aramızdaki puan farkı biranda açılmıştı. Ancak son iki haftada bu şansızlığımızı kırdık ve aldığımız üst üste galibiyetler ile grupta biranda ikinci sıraya yükseldik. Şimdi lideri de yenerek zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyoruz’’ diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şampiyonluğa bir adım kaldı
Şampiyonluğa bir adım kaldı
Gençlerle doğa sporu
Gençlerle doğa sporu
Güreş grup müsabakaları başlıyor
Güreş grup müsabakaları başlıyor
VADi ÇÜRÜYOR
VADi ÇÜRÜYOR
Şefaatli’den Voleybol turnuvası
Şefaatli’den Voleybol turnuvası
GENÇLER HAZIR KITA
GENÇLER HAZIR KITA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim