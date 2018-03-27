Yenifakılı Gençlik hazır

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda mücadele edecek olan Yenifakılı Gençlikspor, Kozaklıspor ile Kozaklı stadında oynadığı müsabakada gösterdiği performans ile göz doldururken güçlü rakibi ile de 5-5 berabere kaldı. Lige hazır olduğunun sinyallerini veren Yenifakılı Gençlikspor, Çekerek Belediyespor, Bişekspor ve Yozgat Sarakspor takımlarının arasında sıyrılarak şampiyonluk turu atmak istiyor.
27 Mart 2018 Salı 07:00
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