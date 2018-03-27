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Yenifakılı Gençlik hazır

HAFTA sonu başlayacak olan Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i için hazırlıklarını sürdüren Yenifakılı Gençlikspor Kozaklı Kozaklıspor ile hazırlık müsabakası oynadı.

Yenifakılı Gençlik hazır

HAFTA sonu başlayacak olan Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i için hazırlıklarını sürdüren Yenifakılı Gençlikspor Kozaklı Kozaklıspor ile hazırlık müsabakası oynadı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Yenifakılı Gençlik hazır

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubunda mücadele edecek olan Yenifakılı Gençlikspor, Kozaklıspor ile Kozaklı stadında oynadığı müsabakada gösterdiği performans ile göz doldururken güçlü rakibi ile de 5-5 berabere kaldı. Lige hazır olduğunun sinyallerini veren Yenifakılı Gençlikspor, Çekerek Belediyespor, Bişekspor ve Yozgat Sarakspor takımlarının arasında sıyrılarak şampiyonluk turu atmak istiyor. 

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