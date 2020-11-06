YENiDEN YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in önergesine verdiği cevapta mevcut stadın yıkılarak yeniden yapılacağını söyledi. Sedef yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘na Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesi hususunda önergesinin cevap bulduğunu söyledi. Sedef, 50 yıl öncesi teknolojisi ile yapılmış, ekonomik ömrünü neredeyse tamamlamış, önemli bir bütçe ayrılarak Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesi vatandaşların beklentilerini karşılamadığını dile getirdiklerini söyledi. Yozgat’a yeniden bir şehir stadyumu yapılması gerektiğini vurguladıklarının altını çizen Sedef, ‘’Yozgat’a yapılacak olan stadyumu sadece Yozgatspor’un kullanacağı bir saha olarak düşünmemek gerekir. İç Anadolu ve Türkiye’nin tam ortasında ulaşımı kolay bir şehir. Federasyonun yapacağı birçok organizasyona ve çevre illerde sahası kapanan takımlara ev sahipliği yapabilir. Yapılacak olan tesis normlara uygun düşünülürse Yozgat’ımıza ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayabilir. Mevcut saha yerinde bırakılarak amatör ligin hizmetine verilebilir. Şehir dışında yeni bir spor kompleksi Yozgat’ın ekonomisine de katkılar sağlayacağı konusunda kamuoyunda kanaat oluşmuş ve Yozgatlı hemşerilerimiz modern yeni bir stadyum yapılmasını istemektedir demiş ve Yozgat Şehir Stadyumunun tadilat yapılarak yenilenmesi yerine, hemşerilerimiz ve Yozgatlı futbol severlerin beklentisi haline gelmiş yeni, modern bir stadyum yapımı planlanmakta mıdır? Şeklinde bir talep iletmiştik. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin vermiş olduğu cevap elimize ulaştı. Stadyumun yıkılarak yeniden yapılacağını ifade eden Sayın Bakan’a Yozgatlı hemşerilerimiz ve Yozgat Spor taraftarı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Proje çalışmalarının biran evvel bitirilerek yeni stadyumumuza kavuşmayı bekliyoruz’’ dedi.