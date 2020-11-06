Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1185
ALTIN
537.397
DOLAR
8.5420
STERLİN
11.2289
EURO
10.1406

YENiDEN YAPILACAK

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Yozgat Şehir Stadı ile alakalı yönelttiği önergenin cevabı geldi.

06 Kasım 2020 Cuma 00:21
YENiDEN YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in önergesine verdiği cevapta mevcut stadın yıkılarak yeniden yapılacağını söyledi. Sedef yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘na Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesi hususunda önergesinin cevap bulduğunu söyledi. Sedef, 50 yıl öncesi teknolojisi ile yapılmış, ekonomik ömrünü neredeyse tamamlamış, önemli bir bütçe ayrılarak Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesi vatandaşların beklentilerini karşılamadığını dile getirdiklerini söyledi. Yozgat’a yeniden bir şehir stadyumu yapılması gerektiğini vurguladıklarının altını çizen Sedef, ‘’Yozgat’a yapılacak olan stadyumu sadece Yozgatspor’un kullanacağı bir saha olarak düşünmemek gerekir. İç Anadolu ve Türkiye’nin tam ortasında ulaşımı kolay bir şehir. Federasyonun yapacağı birçok organizasyona ve çevre illerde sahası kapanan takımlara ev sahipliği yapabilir. Yapılacak olan tesis normlara uygun düşünülürse Yozgat’ımıza ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayabilir. Mevcut saha yerinde bırakılarak amatör ligin hizmetine verilebilir. Şehir dışında yeni bir spor kompleksi Yozgat’ın ekonomisine de katkılar sağlayacağı konusunda kamuoyunda kanaat oluşmuş ve Yozgatlı hemşerilerimiz modern yeni bir stadyum yapılmasını istemektedir demiş ve Yozgat Şehir Stadyumunun tadilat yapılarak yenilenmesi yerine, hemşerilerimiz ve Yozgatlı futbol severlerin beklentisi haline gelmiş yeni, modern bir stadyum yapımı planlanmakta mıdır? Şeklinde bir talep iletmiştik. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin vermiş olduğu cevap elimize ulaştı. Stadyumun yıkılarak yeniden yapılacağını ifade eden Sayın Bakan’a Yozgatlı hemşerilerimiz ve Yozgat Spor taraftarı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Proje çalışmalarının biran evvel bitirilerek yeni stadyumumuza kavuşmayı bekliyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURAYA KADAR
BURAYA KADAR
Kayaalp, Yılın Sporcusu
Kayaalp, Yılın Sporcusu
Bisiklet yoluna 250 bin lira
Bisiklet yoluna 250 bin lira
YOZGATSPOR TUR PEŞiNDE
YOZGATSPOR TUR PEŞiNDE
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kızlar hazırlıklarını sürdürüyor
Engelliler hazır, ligi bekliyor
Engelliler hazır, ligi bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim