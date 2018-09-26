YENiDEN VEFA KART

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonun geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladığını lige Yozgatspor olarak güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bu güzel başlangıcın sezon boyunca da devam etmesini istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Yıllardır özlediğimiz şampiyonluk sevincini beraber yaşamak istiyoruz. Bizler Yozgatspor yönetimi olarak sezon sununda şampiyonluğu göğüslemek için ne gerekiyorsa bu güne kadar yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Futbol olayı son derece masraflı bir olay. Manevi desteğin yanında şehrin değişik kesimlerinin buna maddi olarak ta katkısı lazım. Biz bugüne kadar yönetim olarak bugüne getirdik takımı ve lige çıkacak, mücadele edecek güzel bir takım kurduk. Ben sezon başında bize 500 bir lira maddi destek sağlayan Milletvekilimiz Bekir Bozdağ’a ve Yusuf Başer’e teşekkür etmek istiyorum’’ dedi.

ŞEHRİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Yozgatspor’u hedefe ulaştırabilmek için bundan sonraki süreçte şehirden bir takım katkılar beklediklerini ifade eden Arslan. ‘’Geçen sene olduğu gibi bu sene de taraftar kart ve vefa kart çalışması yapmak suretiyle inşallah hemşerilerimizin bireysel katkılarını talep edeceğiz bu bireysel katkılar bizim için son derece önemli. Eğer Yozgatspor şampiyon olacaksa düzenli bir mali yapıya kavuşması lazım. Düzenli bir mali yapının devam edebilmesi için de tabi ki halkımızın katkılarına ihtiyacımız var. Bizler Yozgatspor yönetimi olarak bu kartlardan satın almak suretiyle bu kampanyayı başlatacağız. Sonrasında da görevlendirdiğimiz arkadaşlar herkesi ziyaret etmek suretiyle bu katkıyı sağlamaya çalışacaklar. İnşallah umut ettiğimiz bir mali katkı sağlanır ve Yozgatspor sorunsuz olarak sezon sonuna taşırız’’ diye konuştu.

VEKİLLERİMİZ BİZE DE KATKI SAĞLASINLAR

Yozgat Milletvekillerinin bazılarının Yozgatspor taraftarlarının deplasmana gitmeleri için onlara katkı sağladıklarını bildiklerinin altını çizen Arslar, ‘’Taraftarımıza katkı sağlayan vekillerimize teşekkür ediyoruz. Buda son derece önemli bir katkıdır. Ama burada aynı desteği kulüp için de beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü öncelikli olan bu kulübün sağlam bir şekilde, sağ salim bir şekilde maçlara çıkmasıdır. Bununda ciddi bir maddi boyutu vardır. Bu konuda da ben spora destek olan, spora merakı olan bu diğer milletvekillerimizden de destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Böyle bir maddi destekte bulunurlarsa kulüp yönetimi olarak biz kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz ve bu teşekkürümüzü de açıkça ifade etmekten kaçınmayız. Bu hafta oynayacağımız Sinopspor müsabakasına tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. İnşallah güzel bir galibiyet alırız, galibiyet ile başladık bu galibiyetler peş peşe gelsin bunun sonu şampiyonluk olsun’’ şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL 220 BİN TOPLANDI

Geçen yıl taraftar ve vefa kart uygulamasından yaklaşık 220 bin lira para topladıklarını anlatan Arslan, bunun kendileri için önemli bir para olduğunu bu sene hedeflerinin 300 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısı sonrasında Yozgatspor yöneticileri 500 lira karşılığında ilk vefa kartları alarak kampanyaya destek oldular.

