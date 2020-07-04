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YENiDEN REFAH’TAN DESTEK

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’a Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı’ndan maddi destek geldi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:53
YENiDEN REFAH’TAN DESTEK

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Ferhat Kayhan, yönetim kurulu üyesi Murat Çay ile birlikte Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a 40 bin liralık maddi desteğini teslim eden Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Ferhat Kayhan, kendisinin ve partisinin her zaman Yozgatspor’un yanında olduğunu söyledi. Kendisinin aynı zamanda Yozgatspor yönetiminde olduğunu ve kulübün Asbaşkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatan Kayhan, Yozgat’ı TFF Üçüncü Ligi’nde temsil eden Yozgatspor’un maddi ve manevi yanında olduğunu bundan sonraki süreçte de kırmızı siyahlı ekibi desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ise her zaman zor günlerde yanlarında olan maddi ve manevi desteklerde bulunan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan’a ve yönetim kurulu üyesi Murat Çay’a teşekkür ettiğini dile getirdi. 
•İhsan Çelikkaya•

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YENiDEN REFAH’TAN DESTEKYozgatsporRefah Partisi Yozgat İl Başkanlığı’Ferhat Kayhan
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