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Yozgat
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Yeni Yönetim Oluşacak

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan bayramdan sonra yeni yönetim oluşturma sürecini başlatacaklarını bildirdi.

Yeni Yönetim Oluşacak

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan bayramdan sonra yeni yönetim oluşturma sürecini başlatacaklarını bildirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yeni Yönetim Oluşacak

Kulüp Başkanı Kazım Arslan Yozgatspor’un geniş kapsamlı bir yönetimle yoluna devam edeceğini söyledi. Başkan Arslan, şu ana kadar Yozgatspor’a ciddi manada projeyle ortaya çıkan bir grup ya da talipli olmadığını hatırlatarak “Neticede Yozgatspor yönetimi de başarılı yönetim, üçüncü ligde de daha geniş bir şekilde, toplumun değişik kesimlerini de işin içine katarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Sporda istikranın önemine vurgu yapan Arslan, yeni yönetimde Yozgat’ın tüm ilçeleriyle bütünleşen, ilçe belediyelerini ve ilçelerdeki iş adamlarını işin içine alacak bir yönetim oluşturacaklarını ifade etti. Başkan Arslan, “Bunun yanında Türkiye’nin değişik illerindeki dernek ve federasyonları da işin içine alacak yönetim oluşturmak istiyoruz. Çünkü Yozgat sadece Yozgat’taki hemşerilerimizden ibaret değil, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde Yozgatlı yaşıyor” şeklinde konuştu. Kulüp Başkanı Arslan, yeni yönetim oluşturma sürecinde Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse ile de görüşeceğini bildirdi.

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