Yeni transferler beğenildi

Ligin ilk yarısının bitmesinin ardından vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlayan ve Antalya kampında 4, kamp sonrasında da bir oyuncuyu renklerine bağlayan Yozgatspor da bu oyuncuların Kadirli Demirspor müsabakasında gösterdikleri performans ise beğenildi. Yeni transferlerde dördü Kadirli Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de sahaya çıkarken, bir oyuncu da sonradan oyuna dahil oldu.

Kırmızı siyahlı ekibin yeni oyuncuları Cafer Elek, Serdar Sudun, Onur Kaya ve Ali Yıldırım Kadirli Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de sahaya çıkarken, Mert Özkan ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Kırmızı siyahlı ekibe yeni katılan bu beş oyuncunun da göstermiş olduğu performans çok beğenilirken transferler nokta transfer olmuş dedirtti.