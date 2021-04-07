YENi TESiSLER iÇiN iLK ADIM ATILDI

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ile ziyaret ettiklerini söyledi. Yozgat’a yapımı planlanan bir çok tesisin projelerini Bakan Kasapoğlu’na sunduklarını dile getiren Başer, Yozgat’a yeni yatırımların, yeni tesislerin yapımı için gerekli desteği vereceğinin sözünü aldıklarını ifade etti. Yozgat’a 50 yatak kapasiteli yeni bir Güreş Eğitim Merkezi yapımının müjdesini veren Başer, ayrıca Bakan Kasapoğlu’nda Yozgat’a 20 tane semt sahası yapımının sözünü de aldıklarını vurguladı. Başer, ‘’Yerköy, Sarıkaya ilçelerine gençlik merkezi yapılması, Yozgat merkeze 50 yataklı güreş eğitim merkezi yapılması, Yozgat merkezde bulunan spor salonunun yıkılıp yerine uluslararası standartlara uygun yeni bir salon yapılması, Spor Vadisi Projesine destek verilmesi, Spor Vadisi Projesi kapsamında yapılan kızak tesisine destek verilmesi, Aydıncık ve Kadışehri İlçelerine mahalle tipi spor salonu yapılması, Yenifakılı İlçesine semt sahası ve mahalle tipi spor salonu yapılması, Yozgat’a 20 tane semt sahası yapılması, 150 tane pota yapılması, Yozgat Bozok Üniversitesinin yanında bulunan 32 dönümlük alana spor kompleksi yapılması taleplerimizi ilettik. Bakanımıza Yozgat’ımızın taleplerine verdiği destek ve yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz’’ dedi.