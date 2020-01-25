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Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik ekibiyle birlikte çıkacağı ilk müsabakasını kazanmak istiyor.

Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik ekibiyle birlikte çıkacağı ilk müsabakasını kazanmak istiyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:51
Yeni teknik ekibiyle galibiyet peşinde

Geçtiğimiz hafta Kelkit Belediyespor’a mağlup olduktan sonra ateş hattına gerileyen kırmızı siyahlı ekipte yönetim, mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Kavlak’ın görevine son vermişti. Zaman geçirmeden teknik direktörlük görevine daha önceden de Yozgat’ta yardımcı Antrenörlük görevini üstlenmiş olan Cemal Çıldır’ı getirdi. Çıldır yönetiminde ilk müsabakasına çıkacak olan Yozgatspor, deplasmanda lider Karacabey Belediyespor’u yenip düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 

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Yeni Teknik Ekibiyle Galibiyet Peşinde
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