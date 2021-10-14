Yeni sezonu değerlendirdiler

Çamlıkspor Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı yeni sezon öncesinde teknik ekip ile bir araya gelerek hem hedeflerini, hem de transfer çalışmalarını değerlendirdiler. Çamlıkspor kulüp başkanı Alper Bölükbaşı, Antrenörleri Avni Yılmaz ile bir araya geldiklerini ve transferler hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Antrenörlerinin hazırlığı liste ve takip ettiği oyuncular için bir görüşme yaptıklarını dile getiren Bölükbaşı, ‘’Ayrıca kulübümüzün mevcut oyuncuları var onlar içinde görüştük devam edeceğimiz oyuncular olacak. Fikstür çekildikten sonra en kısa zamanda transferlerimizi yapıp antrenmanlarımıza başlamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu senede çamlık spor üst sıraları zorlayacak bir takım olacak’’ dedi.