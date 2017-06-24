Yeni sezona yeni kadro

Bölgesel Amatör Ligi’nde hedefini mutlak şampiyonluk olarak Yozgatspor 1959 FK’de transfer çalışmaları devam ediyor. İç ve dış transferde belirlediği futbolcularla anlaşma sağlayan kırmızı siyahlı kulüp, kamp dönemine kadar tecrübeli bir ismi daha takıma kazandıracak.

İç transferde 7 oyuncusuyla yeniden sözleşme imzalayan kırmızı siyahlı ekip, dış transferde ise 1 futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı siyahlı ekibin yönetimi, geçen sezon forma giyen 7 oyuncu ile yeniden sözleşme yapılması konusunda teknik heyetle de mutabakata vardı. Teknik heyetin, maç kasetlerini izleyerek ‘olur’ verdiği 7 oyuncu ile yeniden sözleşme imzalandı.

İç transferde Nizamettin Akgül, Ali Yakup, Mustafa Köseci, Yunus Emre Birinci, Kıvınç Dağ, Selim Öztürk ile yeniden anlaştı. Dış transferde ise

Kaleci Cengiz Karaaslan ve sol bek Hürkal Eren Turan (Aksasaraspor), orta saha Umut Ceylan (Başakşehir), santrafor Ali Tayfun Akbey (Edirnespor), sol açık Oğulcan Aktaş ve sağ açık Ahmet Ceran (Altınova), orta-forvet arkası Omar Abdul Razzak (Arsinspor) Sağ bek Ziya İstek (Yeşil Yurt Belediyespor), Santrafor Hakkı Tosun (Gebzespor), Sağ Bek Adem Gültekin (Eğirdirspor) Sol Bek Ferhat Akgün (Medipol Başakşehirspor), Ön libero Mehmet Ali Yücel’i (Sarıkamış) kadrosuna katan kırmızı siyahlı yönetim, daha önce anlaşma sağladığı ve sözleşme imzaladığı sağ bek Uğur Bingöl ile yollarını ayırdı.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, alternatifle bir kadro kurduklarını belirterek, takıma ağabeylik yapacak tecrübeli bir ismi de transfer edeceklerini söyledi.

