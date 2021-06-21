Yeni sezon öncesinde destek sözü

Geçen sezon ilk defa mücadele ettiği Birinci Lig’de kümede kalmayı başaran ve tecrübe kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ziyaret etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi ile görüşen Bozdağ, yeni sezonda maddi ve manevi olarak üzerine düşen görevi yapacağını ve takım destek olacağının sözünü verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam tarafından karşılanan Bozdağ, sporcuları tek tek selamlayarak sohbet etti. Kulüp yöneticilerinden takım hakkında bilgiler alan Bozdağ, maddi ve manevi destek vereceklerini söyledi. Spor alanında yapılan çalışmaların karşılığının alınacağına inandığını kaydeden Bozdağ, Yozgat’ta sporun gelişmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını vurguladı. Yozgat İle ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımına maddi ve manevi yapılması için gereken ne varsa yerine getireceklerini vadeden Bozdağ, ‘’Bu konuda takımın her zaman yanında yer alacağımın bilinmesini isterim” dedi. Yozgat’ta kızların spor alanında kendilerinden söz ettirmelerinin oldukça memnuniyet verici olduğunun altını çizen Bozdağ, oyunculara yeni sezonda başarılarının devamını diledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam ile kısa bir görüşme yapan Bozdağ, takıma maddi katkı sağlayacak sponsorluk çalışmaları konusunda da görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Bozdağ, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte şut atışında bulundu. Celal Atik Spor Salonu’nda yenileme idmanı yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ziyaretine Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Özgür Akgün yer aldı.