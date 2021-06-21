Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
496.829
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0984
EURO
10.3510

Yeni sezon öncesinde destek sözü

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile buluşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, yeni sezonda maddi ve manevi olarak takıma destek olacağının sözünü verdi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:33
Yeni sezon öncesinde destek sözü

Geçen sezon ilk defa mücadele ettiği Birinci Lig’de kümede kalmayı başaran ve tecrübe kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ziyaret etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi ile görüşen Bozdağ, yeni sezonda maddi ve manevi olarak üzerine düşen görevi yapacağını ve takım destek olacağının sözünü verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam tarafından karşılanan Bozdağ, sporcuları tek tek selamlayarak sohbet etti. Kulüp yöneticilerinden takım hakkında bilgiler alan Bozdağ, maddi ve manevi destek vereceklerini söyledi. Spor alanında yapılan çalışmaların karşılığının alınacağına inandığını kaydeden Bozdağ, Yozgat’ta sporun gelişmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını vurguladı. Yozgat İle ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımına maddi ve manevi yapılması için gereken ne varsa yerine getireceklerini vadeden Bozdağ, ‘’Bu konuda takımın her zaman yanında yer alacağımın bilinmesini isterim” dedi. Yozgat’ta kızların spor alanında kendilerinden söz ettirmelerinin oldukça memnuniyet verici olduğunun altını çizen Bozdağ, oyunculara yeni sezonda başarılarının devamını diledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam ile kısa bir görüşme yapan Bozdağ, takıma maddi katkı sağlayacak sponsorluk çalışmaları konusunda da görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Bozdağ, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte şut atışında bulundu. Celal Atik Spor Salonu’nda yenileme idmanı yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ziyaretine Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Özgür Akgün yer aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon öncesinde Destek Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerköy’de pehlivanlar yetişiyor
Yerköy’de pehlivanlar yetişiyor
Koleksiyonunu tamamlayacak
Koleksiyonunu tamamlayacak
Altın madalya istiyor
Altın madalya istiyor
Elif Sude’ye sürpriz doğum günü
Elif Sude’ye sürpriz doğum günü
Yozgat ASP’den sezon değerlendirmesi
Yozgat ASP’den sezon değerlendirmesi
Amatör Kulüplere eğitim
Amatör Kulüplere eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim