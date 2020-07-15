Yeni sezon formaları satışta

Yozgatspor kendi markasını oluşturarak piyasaya sürdüğü formalar Yozgat markası ile satılacağı bildirildi. Üst formalar 100, alt üst formalar ise 150 liradan satışa sunulan yeni sezon formalarını almak isteyenlerin Whatsapp üzerinden spariş vererek alabilecekleri belirtildi.

KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Yozgatspor yeni sezon öncesinde kendi markasını oluşturarak ve kulübe gelir sağlamak için başta formalar olmak üzere çok değişik ürünlerin üretimini yapacak. Kulüp Başkanı Kazım Arslan'ın bu sene biraz daha değişik formalar giymek istediklerini, forma hazırlıklarına başladıklarını ve yeni sezon formalarının hazır olduğunu söyledi. Bu formaları oluştururken bu sene farklı bir şeye yapmaya karar verdiklerini dile getiren Arslan, ‘’Yozgatspor’un kendi markasını oluşturuyoruz. Diğer markaları giymeyeceğiz. Kendi formamızı üreteceğiz. Tabi bu formayla kalmayacak birçok değişik Yozgatspor ürünlerini de üretip satışa sunacağız.

Bunu zamanla kamuoyu ile paylaşacağız. Yozgatspor’un kurumsallaşması ve kendi ayakları üzerinde durması yolunda bu sene böyle bir adım atmış olacağız. Geçen yıl taraftara için bin tane forma yaptırmıştık. Bunun yaklaşık 800 tanesi satıldı. İnşallah bu sene taraftarlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Sadece taraftarların değil, Yozgatlı derneklerin, federasyonların, Yozgatlıyım diyen herkesin bu konu da çok daha fazla duyarlı olmalarını ve forma satın alarak kulübümüze destek olmalarını bekliyoruz. Bu sene taraftar forması ile futbolcu forması aynı marka olacak. 2 bin tane forma bastıracağız taraftar için. Üç ayrı renk forma hazırlattık. Birisi beyaz, birisi siyah, biri de kırmızı forma. Daha önce bir turuncu formadan bahsetmiştik ama taraftardan olumlu tepki gelmeyince ondan vazgeçtik. Ayrıca kulübümüzün izni olmadan Yozgatspor logolu ürünleri üreten ve satanlar hakkında yasal takibat başlatacağız’’ dedi.