Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93616
ALTIN
210.212
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8819
EURO
6.0898

YENi LiDER BOZOKSPOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor kendi sahasında lider Şırnak’ı 29-28 mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını iki yapıp liderlik koltuğunu da devraldı.

YENi LiDER BOZOKSPOR

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor kendi sahasında lider Şırnak’ı 29-28 mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını iki yapıp liderlik koltuğunu da devraldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:34
28 Okunma
YENi LiDER BOZOKSPOR

Yozgat Bozokspor, lig lideri Şırnak temsilcisine geçit vermedi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetti. Müsabakada Dmytro Turchenko attığı 8 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, agresif savunma hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk dakikalar karşılıklı gollerle geçerken devre 14-12 Yozgat Bozokspor’un sonuçlandı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Yozgat Bozokspor gittiği hücumları golle sonuçlandırdı. Yozgat Bozokspor, güçlü rakibi karşısında farkı bir ara 5 sayıya çıkardı. Karşılaşmanın son dakikaları oldukça çekişmeli geçti. Kırmızı siyahlı ekip sahadan 29-28 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Alihan Bayraktar, Taha Berk Başakın, Şenol Uğuz, Muammer Taş, Şırnak GSİM SK ise İbrahim Yekdağ Yılmaz, Atakan Şirin, Ali Rıza Ertürk iki dakika cezası oldu. Yozgat Bozokspor’dan Burak Canlı, Muhammed Emre Bilgin, Şenol Uğuz sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Dmytro Turchenko ve Şırnak GSİM SK’dan Sedat Yıldırım müsabakayı 8’er golle tamamladılar.

Anahtar Kelimeler:
YENi LiDER BOZOKSPOR
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ENGELLiLER iYi BAŞLADI
ENGELLiLER iYi BAŞLADI
Sorgun, umduğunu bulamadı
Sorgun, umduğunu bulamadı
Kros'a Sorgun damgası
Kros'a Sorgun damgası
YENi LiDER BOZOKSPOR
YENi LiDER BOZOKSPOR
Hak etmediler
Hak etmediler
Liderler değişmedi
Liderler değişmedi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim