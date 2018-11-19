YENi LiDER BOZOKSPOR

Yozgat Bozokspor, lig lideri Şırnak temsilcisine geçit vermedi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetti. Müsabakada Dmytro Turchenko attığı 8 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, agresif savunma hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk dakikalar karşılıklı gollerle geçerken devre 14-12 Yozgat Bozokspor’un sonuçlandı. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Yozgat Bozokspor gittiği hücumları golle sonuçlandırdı. Yozgat Bozokspor, güçlü rakibi karşısında farkı bir ara 5 sayıya çıkardı. Karşılaşmanın son dakikaları oldukça çekişmeli geçti. Kırmızı siyahlı ekip sahadan 29-28 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Alihan Bayraktar, Taha Berk Başakın, Şenol Uğuz, Muammer Taş, Şırnak GSİM SK ise İbrahim Yekdağ Yılmaz, Atakan Şirin, Ali Rıza Ertürk iki dakika cezası oldu. Yozgat Bozokspor’dan Burak Canlı, Muhammed Emre Bilgin, Şenol Uğuz sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Dmytro Turchenko ve Şırnak GSİM SK’dan Sedat Yıldırım müsabakayı 8’er golle tamamladılar.