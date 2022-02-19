Yeni Kızıltepespor’u konuk ediyor

Ligde çıktığı son 5 müsabakadan da mağlubiyet ile ayrılan sarı siyahlı ekip ileride korkulu rüya görmemek ve Play-Off hedefinden de kopmamak için rakibini yenmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde çıktıkları son 5 müsabakayı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Artık bir çıkış yakalamalarının gerektiğini dile getiren Aksoy, ‘’Bugün Yeni Kızıltepespor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Son haftalarda yorucu ve yoğun bir maç trafiği geçirdik. Bu yoğunluk içerisinde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile üst üste müsabakalar oynadık. İyi oynadığımız müsabakaları şansız bir şekilde kaybettik. Artık Sorgun Belediyespor olarak kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Bugün taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi Sorgun’dan puansız göndermeyi amaçlıyoruz’’ dedi.