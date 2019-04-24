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YENi HEDEFiNE KiLiTLENDi

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişip, ata sporumuzun önemli isimleri arasında halkı bir yer edinen Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklara yöneldi.

YENi HEDEFiNE KiLiTLENDi

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişip, ata sporumuzun önemli isimleri arasında halkı bir yer edinen Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklara yöneldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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YENi HEDEFiNE KiLiTLENDi

Avrupa Şampiyonasının ardından dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için vakit geçirmeden hazırlıklara başlayan Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp,  ‘’Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirdik ama durmayacağız, çünkü çok zaman kısa. 5-6 ay sonra Dünya Şampiyonası var. Bunu aynı istikrarla devam ettirip inşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, 4'üncü Dünya şampiyonluğumu elde etmek istiyorum’’ dedi. 
Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyon olmasıyla yeni bir rekora daha imza atacağını vurgulayarak, kampa girip, dünya şampiyonası için çalışacaklarını kaydetti. Kayaalp, olimpiyatlara da 1,5 yıl gibi kısa bir zaman kaldığını hatırlattı. Kayaalp, ‘’Avrupa Şampiyonası'ndaki, Dünya Şampiyonası'ndaki ve olimpiyatlardaki rakiplerimiz aynı rakipler. Tabi olimpiyat öncesi bu başarıları kazanmak olimpiyat habercisi oluyor, istikrarı bozmazsak. O rakipler orada da çıkacak karşımıza. Buralarda yenip, onlara bir korku vermek de iyi oluyor. Çünkü o maça girince, o rakiple maça çıkacağımız zaman bunu hissediyoruz. O korkuyu verdiğimizi daha önceden hissediyoruz" diye konuştu.
Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, sakatlığının bulunduğunu, iyileştikten sonra kendisini toparlayıp, yeniden gücünü bulmaya başladığını belirtti. Kayaalp, ‘’3-4 kişiyle güreş antrenmanı yapıyorum. İyileştikten, eski gücüme kavuştuktan sonra 2-3 kişiyle rahat güreş yapabiliyorum. Tabii ki günlük sabah, öğle, akşam olmak üzere 4-5 saat antrenman programımız var. Sonrasında milli takım kamplarımız oluyor 20'şer günlük. Avrupa şampiyonasına kadar 4-5 kampımız oluyor. Buralarda gücümüzü zirveye çıkarmaya çalışıyoruz. Benim daha önceden bir problemim vardı, dünya şampiyonasını kaybetmiştim, ilk kez bir dünya şampiyonasından madalyasız dönmüştüm, 2018'in ekim ayındaki dünya şampiyonasından. Boyun fıtığı vardı, oradan dönünce MR çekildim, boyun fıtığından dolayı kollarımın, sırtımın ağrıdığını ve gücümü kullanamadığımı öğrendim. Bunun tedavisini yaptırdım ve yaptırdıktan sonra Allah'a şükür 2-3 katı seviyemi artırdım" ifadelerini kullandı.

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