Yeni dönemi değerlendirdiler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgün Akgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda devam eden pandemi döneminde ve pandemiden sonra yapılması gereken çalışmalar ve görev dağılımı konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün il merkezinde görev yapan antrenörler ile yeni dönem çalışma programı üzerinde toplantı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantıda normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar ve görev dağılımları gerçekleştirildiğini dile getiren Akgün, devam eden faaliyetlerin pandemi kurallarına göre arttırılması planlandığını ifade etti.