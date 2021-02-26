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Yeni dönemi değerlendirdiler

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Antrenörler ile yeni dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 00:28
Yeni dönemi değerlendirdiler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgün Akgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda devam eden pandemi döneminde ve pandemiden sonra yapılması gereken çalışmalar ve görev dağılımı konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün il merkezinde görev yapan antrenörler ile yeni dönem çalışma programı üzerinde toplantı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantıda normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar ve görev dağılımları gerçekleştirildiğini dile getiren Akgün, devam eden faaliyetlerin pandemi kurallarına göre arttırılması planlandığını ifade etti.  

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Yeni Dönemi Değerlendirdiler
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