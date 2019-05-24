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Yeni bir grup daha

YOZGAT’ta Meydan, Çapanoğlu taraftar gruplarının ardından şimdi de Kırmızı Şimşekler adı altında yeni bir taraftar grubu daha kuruldu.

Yeni bir grup daha

YOZGAT’ta Meydan, Çapanoğlu taraftar gruplarının ardından şimdi de Kırmızı Şimşekler adı altında yeni bir taraftar grubu daha kuruldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Yeni bir grup daha

Yozgat’ta dernek olarak faaliyet gösteren Cadde Taraftarlar derneğinin ardından, Yozgatspor’a gönül veren taraftarlar kendi gruplarını kurdular. Önce Çapanoğlu Taraftarlar grubu, ardından Kızılordu şimdiki adıyla Meydan taraftarlar gurubu oluşturuldu. Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmesinin ardından ise yeni bir taraftar grubu daha oluşturuldu ve isimlerini Kırmızı şimşekler olarak belirlediler. Kırmızı şimşekler yeni sezonda yeni isimleri ile tribündeki yerlerini alacaklar.

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