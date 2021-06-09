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Yeni başkan Keleş oldu

Yozgat Tenis Kulübü seçimli olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:01
Yeni başkan Keleş oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal tesislerinde yapılan Genel Kurul toplantısında Hakan Keleş yeni başkan seçildi. Kurucu başkan Oktay Çoban 2019 yılındaki ilk genel kuruldan beri başkanlığını yaptığı kulübün yönetim kurulu başkanlığını, Hakan Keles başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna devretti. Divan kurulu başkanlığını Sedat Tuygun’un yaptığı seçimde kulüp başkanı Oktay Çoban bugüne kadar yaptıkları faaliyetler hakkında üyeleri bilgilendirdi. Çoban, Kulübün önünün açılması, daha fazla kitlelere hitap edebilmesi amacıyla yeni bir heyecan gerektiğini düşünerek genel kurul kararı aldıklarını söyledi. Yeni seçilen başkan Hakan Keles ise tesis sorunu çözüldüğü zaman gençlere, Yozgat halkına tenis sporunu tanıtmak, sevdirmek, tenis sporunu yaygınlaştırmak amacımız olacaklarını belirtti. İleriki süreçte Yozgat'tan yetişen tenis sporcuları görmek en büyük hedeflarının olacağını vurgulayan Keleş, ‘’Kulübün kurumsallaşmasında emeği geçen önceki yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bayrağı daha ileri taşımak görevimiz olacaktır. Tesis sorunu önümüzde duran en büyük sorundur. Bu sorunu çözmek için projeler üretip, çözüm yolları bulacağız. Tüm kurumlarla iş birliği yapacağız’’ dedi. Konuşmalar sonrasında seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde Hakan Keles yönetimi seçime katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeni yönetim kurulu oluştu. 

Son Güncelleme: 08.06.2021 17:11
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Yeni Başkan Keleş Oldu
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