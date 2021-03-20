Yeni başkan Erkılıç oldu

35 hakem ve gözlemcinin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Süleyman Erkılıç ve İbrahim Çetin şube başkanlığı için yarıştı. Levent Anıl Sönmez’in divan başkanlığını yaptığı genel kurul toplantısında delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Süleyman Erkılıç yeni dönemde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin yeni başkanı seçildi. Genel kurulda konuşan yeni başkan Süleyman Erkılıç, kendisini bu göreve layık gören hakem ve gözlemci arkadaşlarına teşekkür etti. Başkanlığı süresince Yozgat Hakem ve gözlemci camiasını daha ileriye taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getiren Erkılıç, ‘’Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrağı hep beraber en üst seviyeye çıkaracağız’’ dedi.

Geçen dönem başkanlık eden Adem Nazlı’ya da yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erkılıç, ‘’Yapacağımız çalışmaların temel gayesi camiamıza hizmet etmek, değer katmak ve çalışmalara katkı sunmaktır. Bugün burada bir ekip olmanın, birlik olmanın başarıdaki etkisi çok önemli olduğunu görmekteyiz. Birlikteliği saylayacağız diyerek çıktığımız bu yolda özveriyle çalışacağımıza şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. ’’ diye konuştu.